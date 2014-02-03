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İdris Bal'dan Erdoğan'a: Senin gibileri 100 yıl sonra kim hatırlar!

İdris Bal: Ben siyasete birilerine tam itaat etmek için girmedim. Bize 'talimatla istifa ettiniz' diyenler, sizler Başbakan'ın talimatıyla hareket ediyor musunuz, etmiyor musunuz?

03 Şubat 2014 16:34

Kütahya Bağımsız Milletvekili İdris Bal, Başbakan Tayyip Erdoğan'ın 'AK Parti'ye de bazı tuzluklar sızmış' sözlerini eleştirdi ve TBMM'deki basın toplantısına tuzlukla geldi. Fethullah Gülen'e ve camiaya hakaretler edildiğini iddia eden İdris Bal, "Bu ithamlar devam ediyor. 'Sen kimsin' deniliyor. Ben de 'sen kimsin' diyenlere 'sen kimsin' diyorum. 100 yıl sonra seni kim hatırlar. Senin ve senin gibiler için kaç tane sempozyum düzenlendi, seni kim hatırlayacak? Alimler, veliler, ilim adamları 50 yıl, 100 yıl, 500 yıl sonrada hatırlanır" dedi.

Geçtiğimiz günlerde Ak Parti'den istifa eden Bağımsız Kütahya Milletvekili İdris Bal, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Bal, "Bu ne yaman çelişkidir, samimiyseniz, delikanlıysanız yasa çıkartın o zaman, bir partiden diğerine geçişi yasaklayın. Bugüne kadar hiçbir partiden milletvekili ve belediye başkanı kabul etmemeniz gerekirdi" dedi.  Kendisi ve arkadaşlarının talimatla hareket etmediklerini, emir ile istifa etmediklerini belirten Bal, “Ben siyasete birilerine tam itaat etmek için girmedim. Bize 'talimatla istifa ettiniz' diyenler, sizler Başbakan'ın talimatıyla hareket ediyor musunuz, etmiyor musunuz?" diye sordu.

Fethullah Gülen'e ve camiaya hakaretler yapıldığını söyleyen İdris Bal, "Bu ithamlar devam ediyor. 'Sen kimsin' deniliyor. Ben de 'sen kimsin' diyenlere 'sen kimsin' diyorum. 100 yıl sonra seni kim hatırlar. Senin ve senin gibiler için kaç tane sempozyum düzenlendi, seni kim hatırlayacak? Alimler, veliler, ilim adamları 50 yıl, 100 yıl, 500 yıl sonrada hatırlanır" dedi.

Başbakan Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olma şansı kalmadığını iddia eden Bal, "Bu arkadaşlarımız mağduriyeti çok iyi yaparlar, bu güne kadar bu argümanlarla geldiler. Artık bu toplum mühendisliğini yolsuzlukları örtmek için yapmaya başladılar" dedi.

Bir gazetecinin, disipline verilmemesi durumunda istifa edip etmeyeceğini sorması üzerine Bal, "Beni disipline vermeselerdi bile bu yolsuzluk süresinde bildiğim doğruları en üst düzeyde ortaya koyardım. Muhtemelen yollarımı ayırmış olurdumö diye cevapladı. Bakanlarla ilgili fezlekelerin TBMM'ye gelmediğinin hatırlatılması üzerine Bal, “Meclis denetim görevini yapamıyor, Meclis yasaları konuşamıyor. Gelirse hiçbir şey değişmez. Emirle, talimatla, yargılamadan, toptancı bir mantık ile oy verirseniz neticede Meclis yerine getiremez" dedi.

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