T24 LogoT24 Logo
Politika

İdris Bal: İstifa ederler mi bilmiyorum, ama Ak Parti'de rahatsız olanlar var

İdris Bal: Ak Parti 3. döneminde çok farklı bir politika iziliyor. 1. ve 2. dönemi ile 3. dönemi birbirine benzemiyor

16 Aralık 2013 21:38

Hülya Karabağlı / Ankara

Kütahya Milletvekili İdris Bal, İstanbul Milletvekili Hakan Şükür'ün AKP'den istifası üzerine yaptığı değerlendirmede, "Ben parti içinde rahatsızlık olduğuna eminim. Bu rahatsızlıklardan dolayı istifa ederler mi etmezler mi bilmiyorum. Ama kesinlikle rahatsız olanlar var" dedi.

İdris Bal, T24'e "Ak Parti 3. döneminde çok farklı bir politika iziliyor. 1. ve 2. dönemi ile 3. dönemi birbirine benzemiyor" dedi.

Bal'ın açıklamaları şöyle:

"Ak Parti, 1. dönemde sağcısı solcusu, alevisi sunnisi, muhafazakarı liberali her kesimi kucaklıyordu. Şimdi ise ne olduğu beli olmayacak şekilde, çok diklenerek, farklı kesimlerin üzerine gidiyor. Gezi Parkı'nda demokrat bir kesimin, bir grubun üzerine gereksiz bir şekilde gidildi. Muhafazakarların belirli bir kesiminin üzerine gidiyor.

Tabanda büyük bir rahatsızlık yaşanıyor. Bugünkü Ak Parti medyaya baskı yapan bir parti. Ben parti içinde rahatsızlık olduğuna eminim. Bu rahatsızlıklardan dolayı istifa ederler mi etmezler mi bilmiyorum. Ama kesinlikle rahatsız olanlar var. Ak Parti'nin yolunun daraldığını düşünüyorum. Bu vizyonla iktiara gelmedi, eğer böyle giderse Ak Parti iniş trendine geçmiştir."

AKP kesin ihraç talebi İdris Bal'ı disiplin kuruluna sevk etmişti. Ancak Bal, savunma vermeden istifasını meclis başkanlığına sunmuştu.

ETİKETLER

idris balhakan şüküristifaak partirahatsızlık

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Mahkemeden bir karar daha: Bekçi kimlik soramaz...

"Çok üzgünüm Sibel. Seni yaşatamadı bu devlet" diyen Şahan Gökbakar'a,...

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından saat 20.00'a kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24