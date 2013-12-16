İdris Bal: İstifa ederler mi bilmiyorum, ama Ak Parti'de rahatsız olanlar var

Hülya Karabağlı / Ankara

Kütahya Milletvekili İdris Bal, İstanbul Milletvekili Hakan Şükür'ün AKP'den istifası üzerine yaptığı değerlendirmede, "Ben parti içinde rahatsızlık olduğuna eminim. Bu rahatsızlıklardan dolayı istifa ederler mi etmezler mi bilmiyorum. Ama kesinlikle rahatsız olanlar var" dedi.

İdris Bal, T24'e "Ak Parti 3. döneminde çok farklı bir politika iziliyor. 1. ve 2. dönemi ile 3. dönemi birbirine benzemiyor" dedi.

Bal'ın açıklamaları şöyle:

"Ak Parti, 1. dönemde sağcısı solcusu, alevisi sunnisi, muhafazakarı liberali her kesimi kucaklıyordu. Şimdi ise ne olduğu beli olmayacak şekilde, çok diklenerek, farklı kesimlerin üzerine gidiyor. Gezi Parkı'nda demokrat bir kesimin, bir grubun üzerine gereksiz bir şekilde gidildi. Muhafazakarların belirli bir kesiminin üzerine gidiyor.

Tabanda büyük bir rahatsızlık yaşanıyor. Bugünkü Ak Parti medyaya baskı yapan bir parti. Ben parti içinde rahatsızlık olduğuna eminim. Bu rahatsızlıklardan dolayı istifa ederler mi etmezler mi bilmiyorum. Ama kesinlikle rahatsız olanlar var. Ak Parti'nin yolunun daraldığını düşünüyorum. Bu vizyonla iktiara gelmedi, eğer böyle giderse Ak Parti iniş trendine geçmiştir."

AKP kesin ihraç talebi İdris Bal'ı disiplin kuruluna sevk etmişti. Ancak Bal, savunma vermeden istifasını meclis başkanlığına sunmuştu.