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Bilim / Teknoloji

İdrarlarını afiyetle içtiler

ISS'de görevli astronotlar, idrarları, terleri ve soludukları havadaki sudan elde edilen içme suyunu törenle içti.

21 Mayıs 2009 03:00

Uzay tarihinde bir ilke imza atan Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) görevli astronotlar, idrarları, terleri ve soludukları havadaki sudan elde edilen içme suyunu törenle içti.

Yeniden kazanım işleminden geçirilerek elde ettikleri içme suyu ile dolu torbalarını tokuşturarak birbirlerine "şerefe" diyen astronotlar, Dünya'da, yine aynı yöntemle elde ettikleri içme suyunu yudumlayan NASA görevlilerine de torbalarını kaldırarak "sıhhatinize" demeyi ihmal etmedi.

İdrar, ter ve solunan havadaki suyu yeniden kazanım işleminden geçirerek içme suyuna çeviren sistem ISS'e Kasım 2008'de getirilmiş, ancak test etme ve bazı sorunlar nedeniyle bugüne kadar kullanılamamıştı.

IIS'e Dünya'dan gönderilen su miktarının önemli ölçüde azaltılmasına imkân sağlayacak yeni sistem sayesinde Amerikan Uzay ve Havacıılık Dairesi (NASA) büyük bir para tasarrufu yapmış olacak.

Uzmanlar, yeniden kazanım sisteminin, Ay ve Mars'ta oluşturulması planlanan üslerde de kullanılabilecek olması açısından önemine dikkati çekiyor.

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