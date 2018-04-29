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BBC Türkçe

İdrarla cep telefonu şarj eden cihaz

İngiltere'nin Bristol kentinde bilim insanları idrardan elektrik enerjisi üreten bir sistem geliştirdi. Sistemle, cep telefonları yavaş yavaş da olsa şarj edilebiliyor, akıllı ekranlar çalıştırılabiliyor ve seyyar tuvaletler aydınlatılabiliyor.

29 Nisan 2018 20:30

İngiltere'nin Bristol kentinde bilim insanları idrardan elektrik enerjisi üreten bir sistem geliştirdi.

Sistemle, cep telefonları yavaş yavaş da olsa şarj edilebiliyor, akıllı ekranlar çalıştırılabiliyor ve seyyar tuvaletler aydınlatılabiliyor.

Bristol Robotics şirketinin tasarladığı sistemde elektro-aktif mikroorganizmalarla dolu silindirler bulunuyor.

Mikroorganizmalar, atık su ve idrardaki bakterilerle besleniyor.

Bu sırada da elektronlar açığa çıkıyor.

Sistem, İngiltere'de bu hafta yapılan Glastonbury Müzik Festivali'ne gönderilen bazı seyyar tuvaletlerde denenecek.

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