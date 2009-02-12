İdrarını kaçıran kadın erkeğini de kaçırıyor

Kadını sosyal hayattan koparan 'idrar kaçırma' sorunu erkeği de etkiliyor. Kadının cinsel ilişki kurmaktan utanır hale gelmesiyle erkek çözümü dışarıda arıyor. Oysa idrar kaçırma probleminden on dakikalık bir cerrahi müdahaleyle kurtulmak mümkün.



Medical Park Hastanesi Tüp Bebek Merkezi ve Kadın Doğum Bölümü Direktörü, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Kadir Savan Sabah gazetesine, kadınlardaki 'idrar kaçırma' sorunuyla ilgili bilgi verdi:



* İdrar kaçırma özellikle normal doğum yapmış kadınlarda daha sık görülür. Normal doğum, doğum yollarını zedelediği için en önemli idrar kaçırma nedenidir. Çünkü bebeğin doğum kanalından çıkması sonucu idrar torbasında zedelenmeler ve travmalar oluşur. İdrar torbasının boynunu yukarı asan adaleler; zor, müdahaleli ve iri bebek doğumlarından dolayı zedelenir ve boyun kısmını kapatamaz. Kapatamayınca da hasta idrar kaçırır. Normal yollarla doğuran kadınlarda, sezaryendekinden en az 10-15 kat daha fazla idrar kaçırma olur.



Hastalık belirtisi mi?



* İkinci sırada sinir sistemine bağlı idrar kaçırma gelir. Hastada sinir sistemini bozan (Parkinson, Alzheimer, MS hastalığı, beyindeki herhangi bir rahatsızlık, beyin kanaması veya travması geçirmiş olmak, omurilikte zedelenme) sorunlar ve hastalıklar da idrar kaçırmaya neden olabilir. Hatta bazı durumlarda idrar kaçırma MS hastalığının ilk belirtisi olabilir. İdrar kaçırmanın altında yatan nedenlerden biri de şeker hastalığıdır.



Doktora gelen çok az



* Bazen de hastanın kullandığı kalp ve tansiyon ilaçları idrar torbasının çalışma mekanizmasını bozarak idrar kaçırmaya neden olabilir. Bazı hastalar, özellikle kabızlık ya da karın içi basıncın artmış olduğu durumlarda, idrar kaçırabilir. Menopoz dönemi de önemli bir etken. Menopoz döneminde, özellikle 50'li yaşlardan sonra kadınlarda idrar kaçırma gittikçe artar.



* Dünyanın her tarafında, doğum yapmış kadınların yaklaşık yüzde 25 ile 30'unda görülür. Yaklaşık üç doğum yapmış kadından birisinde idrar kaçırma görülür. Yani dört kadından birinde rastlanıyor. Bu da çok yüksek bir rakam. Ancak bu sıklığa rağmen hastaların çok az bir kısmı doktora müracaat ediyor, çünkü utanıyorlar. Bunu kader olarak kabul ediyor, normal doğumun, menopozun ve yaşlılığın doğal bir sonucu olduğuna, bu sorunla birlikte yaşamaları gerektiğine kendilerini inandırıyorlar.



Egzersiz işe yarayabilir



* Oysa idrar kaçırma çözümü olan bir hastalık. Özellikle hasta erken gelirse, tedavi şansı ve başarı oranı çok yüksek. İdrar kaçırma şikâyetleriniz başladığı anda hekime gidip, zamanında tedavi olun. Çünkü erken dönemde bazı ilaçlar ve egzersizlerle, ameliyata bile gerek kalmadan tedavi edilebiliyor. Ama gecikirlerse hem idrar torbasında bozukluk ve sarkmalar, hem de sinir sistemindeki sorunlar daha da artar. O yüzden erken tedavi çok önemli.



* Hastalığın tedavisinde önemli olan idrar kaçırmanın hangi tip olduğunu belirlemek. Tipini belirledikten sonra, tedavi yöntemine karar veriliyor. Sinir sistemine bağlı olanların tedavisi tıbbi, doğumdan kaynaklı sarkmalara bağlı olanların tedavisi ise ameliyat. Eğer hastalık erken teşhis edilmişse; ilaç tedavisiyle birlikte, 'idrar torbası günlüğü' dediğimiz işeme programı ve bir de egzersizler veriyoruz. Bunların üçünü yaptığımızda yüzde 60-70 oranında hastalar toparlanır, adaleler güçlendiği için idrar torbasını kasarak yukarı kaldırır ve idrar kaçışını önler. Ameliyata gerek kalmaz.

