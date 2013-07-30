T24 LogoT24 Logo
Sağlık

İdrardan yeni diş üretildi

Bilim insanları idrardan diş üretti

30 Temmuz 2013 17:05

 

James Gallagher
BBC Sağlık ve Bilim muhabiri

 

Cell Regeneration Journal dergisinde yayımlanan habere göre insan idrarından alınan kök hücreler diş benzeri ufak oluşumlara dönüştürüldü.

Araştırmayı gerçekleştiren Çinli ekip, bu teknikle, kaybedilen dişlerin yerine yenilerinin üretilebilmesini umuyor.

Kimi kök hücre uzmanlarıysa böyle bir hedefe ulaşmanın önünde daha pek çok engel olduğunu söylüyor.

Dünyadaki birçok araştırmacı, yaşlılık ve kötü bakım yüzünden kaybedilen dişlerin yerine yeni dişler üretebilmenin yollarını araştırıyor.

Her türlü dokuya dönülebilen kök hücreler yaygın şekilde birçok alanda araştırmaya konu oluyor.

Guangzhou Biyotıp ve Sağlık Enstitüsü'ndeki araştırmacılar araştırmalarında başlangıç noktası olarak idrarı esas aldılar.

İdrar yollarıyla vücuttan atılan hücreler, bir laboratuvarda biriktirildi. Daha sonra bu hücreler kök hücreye dönüştürüldü.

Bu hücrelerin bir karışımı ve fareden alınan diğer maddeler hayvanlara nakledildi. Araştırmacılar, üç hafta ardından, hücre demedinin dişe benzemeye başladığını saptadı. Dişi andıran oluşum, diş pulpası, diş kemiği, diş minesi içeriyordu.

Bununla birlikte kök hücreden dönüştürülen "diş", doğal diş kadar sert olmadı.

Söz konusu araştırmanın diş hekimleri açısından hemen yepyeni alanlar açması beklenmiyor.

Ancak araştırmacılar insan dişlerinin yeni baştan üretilmesi yönündeki büyük düşün gerçekleştirilmesi için, daha ileri çalışmalara kapı açıldığını kaydediyor.

Londra Üniversitesi'nden kök hücre uzmanı Prof. Chris Mason ise, yeni diş üretilmesi için idrardan yola çıkılmasının zayıf bir başlangıç noktası olduğunu belirtti.

Prof. Mason, idrarda çok az sayıda hücre bulunduğunu ve bunları kök hücreye dönüştürme olasılığının çok düşük olduğunu bildirdi; ayrıca bakterilerin yayılması tehlikesinin, diğer hücre kaynaklarına kıyasla daha yüksek olduğunu vurguladı.

ETİKETLER

dişağızbakımdoktoridrarçiş

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: 2024 yılında 220 bin avukat olacak,...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Eski AKP Milletvekili Yeneroğlu’ndan AKP’ye: Hocanıza da mı tahammülünüz yok,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24