İdrardan yeni diş üretildi

James Gallagher

BBC Sağlık ve Bilim muhabiri

Cell Regeneration Journal dergisinde yayımlanan habere göre insan idrarından alınan kök hücreler diş benzeri ufak oluşumlara dönüştürüldü.

Araştırmayı gerçekleştiren Çinli ekip, bu teknikle, kaybedilen dişlerin yerine yenilerinin üretilebilmesini umuyor.

Kimi kök hücre uzmanlarıysa böyle bir hedefe ulaşmanın önünde daha pek çok engel olduğunu söylüyor.

Dünyadaki birçok araştırmacı, yaşlılık ve kötü bakım yüzünden kaybedilen dişlerin yerine yeni dişler üretebilmenin yollarını araştırıyor.

Her türlü dokuya dönülebilen kök hücreler yaygın şekilde birçok alanda araştırmaya konu oluyor.

Guangzhou Biyotıp ve Sağlık Enstitüsü'ndeki araştırmacılar araştırmalarında başlangıç noktası olarak idrarı esas aldılar.

İdrar yollarıyla vücuttan atılan hücreler, bir laboratuvarda biriktirildi. Daha sonra bu hücreler kök hücreye dönüştürüldü.

Bu hücrelerin bir karışımı ve fareden alınan diğer maddeler hayvanlara nakledildi. Araştırmacılar, üç hafta ardından, hücre demedinin dişe benzemeye başladığını saptadı. Dişi andıran oluşum, diş pulpası, diş kemiği, diş minesi içeriyordu.

Bununla birlikte kök hücreden dönüştürülen "diş", doğal diş kadar sert olmadı.

Söz konusu araştırmanın diş hekimleri açısından hemen yepyeni alanlar açması beklenmiyor.

Ancak araştırmacılar insan dişlerinin yeni baştan üretilmesi yönündeki büyük düşün gerçekleştirilmesi için, daha ileri çalışmalara kapı açıldığını kaydediyor.

Londra Üniversitesi'nden kök hücre uzmanı Prof. Chris Mason ise, yeni diş üretilmesi için idrardan yola çıkılmasının zayıf bir başlangıç noktası olduğunu belirtti.

Prof. Mason, idrarda çok az sayıda hücre bulunduğunu ve bunları kök hücreye dönüştürme olasılığının çok düşük olduğunu bildirdi; ayrıca bakterilerin yayılması tehlikesinin, diğer hücre kaynaklarına kıyasla daha yüksek olduğunu vurguladı.