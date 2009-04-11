İdrar kanalından yumurta kadar taş çıktı

Muş'ta 75 yaşındaki hastanın idrar kanalından 300 gram ağırlığında taş çıkarıldı.



Muş Devlet Hastanesi Üroloji Uzmanı Erkan Erdem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, idrar kanalındaki sancılar nedeniyle hastaneye gelen Şükrü Boztepe'nin idrar kanalından 300 gram ağırlığında, yumurta büyüklüğünde taş çıkardıklarını belirtti.



İdrar kanalında oluşan bu kadar büyük bir taşı ilk defa gördüğünü kaydeden Erdem, "Bu taşlar bir anda değil uzun sürede oluşur" dedi.



Erkan Erdem, hastanın durumunun iyi olduğunu, birkaç gün içinde taburcu edileceğini bildirdi.



Muş'ta vücutta taş oluşması konusunda kendilerine birçok şikayet geldiğini ifade eden Erdem, şunları söyledi:



"Muş'ta idrar yoluyla ilgili taş rahatsızlığı çok yaygın. Bunun başlıca sebebi sudaki kalsiyum oranının yüksek olması olabilir. Yüksek oranda kalsiyum, kireçlenmeden dolayı insan vücudunda taş oluşmasına neden olabilir. Bir başka ihtimal ise Muş'ta sebze ve meyve tüketiminin çok fazla olmamasıdır. Genellikle et ve et ürünlerinin tüketiminin yaygın olması da söz konusu durumu yaratabilir."



Yaklaşık 10 yıldır rahatsız olduğunu belirten Şükrü Boztepe ise ameliyatı yapan doktora teşekkür etti.



Vücudundan çıkarılan taşı görünce şaşırdığını belirten Boztepe, "Çok sancı çekiyordum. Sancılar sona erdiği için mutluyum" dedi.

