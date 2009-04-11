T24 LogoT24 Logo
Yaşam

İdrar kanalından yumurta kadar taş çıktı

11 Nisan 2009 15:21

Muş'ta 75 yaşındaki hastanın idrar kanalından 300 gram ağırlığında taş çıkarıldı.

Muş Devlet Hastanesi Üroloji Uzmanı Erkan Erdem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, idrar kanalındaki sancılar nedeniyle hastaneye gelen Şükrü Boztepe'nin idrar kanalından 300 gram ağırlığında, yumurta büyüklüğünde taş çıkardıklarını belirtti.

İdrar kanalında oluşan bu kadar büyük bir taşı ilk defa gördüğünü kaydeden Erdem, "Bu taşlar bir anda değil uzun sürede oluşur" dedi.

Erkan Erdem, hastanın durumunun iyi olduğunu, birkaç gün içinde taburcu edileceğini bildirdi.

Muş'ta vücutta taş oluşması konusunda kendilerine birçok şikayet geldiğini ifade eden Erdem, şunları söyledi:

"Muş'ta idrar yoluyla ilgili taş rahatsızlığı çok yaygın. Bunun başlıca sebebi sudaki kalsiyum oranının yüksek olması olabilir. Yüksek oranda kalsiyum, kireçlenmeden dolayı insan vücudunda taş oluşmasına neden olabilir. Bir başka ihtimal ise Muş'ta sebze ve meyve tüketiminin çok fazla olmamasıdır. Genellikle et ve et ürünlerinin tüketiminin yaygın olması da söz konusu durumu yaratabilir."

Yaklaşık 10 yıldır rahatsız olduğunu belirten Şükrü Boztepe ise ameliyatı yapan doktora teşekkür etti.

Vücudundan çıkarılan taşı görünce şaşırdığını belirten Boztepe, "Çok sancı çekiyordum. Sancılar sona erdiği için mutluyum" dedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24