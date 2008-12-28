İdrar kaçırma böbrek yetmezliğine neden olabilir

Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İbrahim Ulman, çocukların idrar kesesindeki çalışma bozukluğunun böbreklere yük bindirdiğini belirterek, bu rahatsızlığın erken teşhis edilmemesi halinde böbrek yetmezliğine

yol açabileceğini söyledi.



Prof. Dr. Ulman, yaptığı açıklamada, çocuklarda en sık görülen ürolojik sağlık probleminin "idrar kaçırma" olduğunu, küçük yaşlarda başlayan idrar kaçırmaların önemsenmesi gerektiğini vurguladı. Anne babaların muhakkak çocuklarının düzenli olarak çiş yaptığını görmesi gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Ulman şöyle konuştu:



"Doğumdan itibaren çocuğun nasıl çiş yaptığını görmek çok önemli. Aileye bebeğin işemesinin nasıl olduğunu, bunu görüp görmediklerini sorarız. Birçoğu 'bir problem yok' diyor. Ama bebeğin sadece bezinin ıslanması, çocuğun düzenli ve sorunsuz işemesi olarak algılanmamalı. Bizim için önemli olan, idrarın fışkırarak dışarıya atılmasının gözle görülmesidir. Anne babalar mutlaka çocuklarının düzenli çiş yaptığını gözleriyle görmeli. Bebek bezini ıslatıyorsa, bu ıslaklık düzenli işeme nedeniyle değil, idrar kaçırma nedeniyle de olabilir. Buna dikkat edilmeli, aile bunu hiç görmediyse hemen şüphelenmeli ve bir çocuk ürolojisi uzmanına başvurmalıdır."



Böbrek yetmezliğine neden oluyor



Çocukların altına kaçırmasının nedeni ortaya konulduktan sonra tedavi edilebileceğini kaydeden Prof. Dr. Ulman, "çocukların idrar kesesindeki çalışma bozukluğu nedeniyle böbreklere yük biniyor ve böbrekleri tahrip ediyor. Bu rahatsızlık erken teşhis edilmezse böbrek yetmezliğine neden olur" diye konuştu.



İdrar kaçırmanın çok farklı nedenden kaynaklandığını, gece işemelerin çoğunun kalıtsal olduğunu ifade eden Prof. Dr. Ulman, "basit bir cerrahi tedaviyle düzelecek idrar bozukluğu, 'çocuk büyüyünce geçer' denilerek oyalanıyor. Bu çok tehlikelidir" dedi.



(AA)

