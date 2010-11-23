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Yaşam

İDO'NUN SEFERLERİNE LODOS ENGELİ İSTANBUL (A.A)

23 Kasım 2010 23:38

-İDO'NUN SEFERLERİNE LODOS ENGELİ İSTANBUL (A.A) - 23.11.2010 - İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) A.Ş'nin bazı seferleri lodos dolayısıyla iptal edildi.  İDO'nun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bostancı-Kadıköy-Yenikapı-Bakırköy ve Bostancı-Kabataş deniz otobüsü hatları ile Avcılar seferleri yapılamıyor.  Ayrıca, bugün saat 19.30'da yapılması gereken Yenikapı-Yalova ve Yalova-Yenikapı hızlı feribot seferleri ile yarın saat 08.00'deki Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Bostancı ve 07.30'daki Bandırma-Yenikapı-Bostancı deniz otobüsü seferleri lodos nedeniyle iptal oldu. 

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