-İDO'NUN SEFERLERİNE LODOS ENGELİ İSTANBUL (A.A) - 23.11.2010 - İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) A.Ş'nin bazı seferleri lodos dolayısıyla iptal edildi. İDO'nun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bostancı-Kadıköy-Yenikapı-Bakırköy ve Bostancı-Kabataş deniz otobüsü hatları ile Avcılar seferleri yapılamıyor. Ayrıca, bugün saat 19.30'da yapılması gereken Yenikapı-Yalova ve Yalova-Yenikapı hızlı feribot seferleri ile yarın saat 08.00'deki Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Bostancı ve 07.30'daki Bandırma-Yenikapı-Bostancı deniz otobüsü seferleri lodos nedeniyle iptal oldu.