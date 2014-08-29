İDO'nun İskoç ortağı, İskoçya'nın Birleşik Krallık'tan ayrılmasını destekliyor

İngiltere’den ayrılmak için 18 Eylül’de referanduma gidecek olan İskoçya’da bağımsızlığın en büyük destekçisi İDO’nun ortağı Brian Souter. 200 işadamıyla açık bir mektup yazan Souter bağımsızlığın ülkeye refah getireceğini savundu.

Milliyet'te yer alan habere göre, İstanbul Deniz Otobüsleri’nin (İDO) Yönetim Kurulu Başkan Vekili Brian Souter, İngiltere’ye karşı adeta bayrak açtı. İskoç milliyetçisi işadamı Souter, 18 Eylül’de İskoçya’nın İngiltere’ye karşı bağımsızlığını elde etmesi için yapılacak referandumda, ‘bağımsızlık’ kararı çıkması için elinden geleni yapıyor.

200 kişi imzaladı

Bağımsızlık yanlısı partiye 1 milyon sterlin bağış yapan Souter, dün de çok sayıda işadamıyla birlikte The Herald gazetesine açık bir mektup yazarak bağımsızlığın İskoç ekonomisinin çıkarına olacağını savundu.

Stagecoach firmasının patronu olan Brian Souter’ın 200 civarı işadamı ile birlikte imzaladığı mektupta, bağımsız İskoçya’nın inovasyonu ve girişimciliği cesaretlendireceği, İskoçya’nın bağımsız olması halinde kaynakların ülkenin çıkarları doğrultusunda kullanılacağı vurgulandı. Mektupta ayrıca İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden çıkma ihtimalinin İskoç ekonomisi için açık bir tehdit olduğu kaydedildi.

Önceki gün ise 130 işadamından oluşan başka bir grup da bağımsızlığın ekonomiyi olumsuz etkileyeceğini savunan açık bir mektup yayınlamıştı.

Baba tazminatıyla kurdu

İDO’nun 2011’deki özelleştirme ihalesini 861 milyon dolarla Tepe - Akfen - Souter - Sera Gayrimenkul Yatırım konsorsiyumu kazanmıştı. Tefe ve Akfen ile birlikte konsorsiyumda yüzde 30 payı bulunan Souter Investment’ın patronu Brian Souter, renkli kişiliğiyle tanınıyor. 60 yaşındaki işadamı 730 milyon sterlik servetiyle İngiltere’nin en zengin 118’inci ismi. 2011’de ‘Sir’ unvanını aldı.

Souter, kızkardeşi Ann Gloag ile birlikte 1980’de babasının işten çıkarılma tazminatıyla Stagecoach otobüs firmasını kurdu. Dundee - Londra hattında ikinci el otobüslerle yola çıkan firma, bugün 8 binin üzerinde otobüs ve treniyle günde 2.5 milyon yolcu taşıyor. Şirket ABD ve Kanada’da da faaliyet gösteriyor.

‘Alkole, tütüne yatırım yapmam’

Birleşik Krallık’tan ayrılığı destekleyen İskoç Ulusal Partisi’nin (SNP) en büyük destekçilerinden olan Souter, son olarak partiye 1 milyon sterlin bağışta bulundu. Dindar bir Hıristiyan olan Souter, eşcinsellik karşıtı açıklamalarıyla İngiliz basınında sık sık gündeme geliyor. Souter şirketinin yatırım kolu olan Souter Investments’ın sitesinde dünya görüşünü, “Etik bir yatırımcı olarak, alkol, tütün, silah ve kumara yatırım yapmayız” şeklinde açıklıyor.