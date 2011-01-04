-İDO'NUN İHALE SÜRECİ BAŞLIYOR İSTANBUL (A.A) - 04.01.2011 - İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan İstanbul Deniz Otobüsleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (İDO) özelleştirilmesine yönelik 6 Ocak Perşembe günü ihale süreci başlayacak. Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, İDO'nun özelleştirmesi ihalesiyle ilgili olarak hazırlık sürecinin tamamlandığı bildirildi. Açıklamada, 6 Ocak Perşembe günü ulusal, yerel ve yabancı basında ihale ilanları yapılacağı kaydedilerek, ihalenin kapalı zarf usulüyle teklif alınarak, pazarlık ve açık arttırma yapılmak suretiyle sonuçlandırılacağı belirtildi. İDO'nun yüzde 100 oranındaki hisselerinin blok olarak satış yöntemi ile özelleştirileceği vurgulanan açıklamada, şu bilgilere yer verildi: ''Katılımcıların 20 milyon ABD Doları tutarında geçici teminat vermeleri gerekiyor. 31 Mart 2011 son teklif verme tarihi olarak belirlendi. İhale bedeli olarak teklif edilen tutar, Hisse Satış Sözleşmesinin imza tarihinde peşin olarak ödenecek. İhaleye girmek isteyen katılımcılar, 17 Ocak 2011 tarihinden itibaren 20 bin dolara şartname alabilecek. İhale süreci 'www.ibb.gov.tr' adresinden takip edilebilecek.'' Açıklamada, 1987 yılında kurulan İDO'nun 18 hatta, 25 deniz otobüsü, 10 hızlı feribot, 17 arabalı vapur ile 36 iskelede hizmet verdiği anımsatılarak, geçen yıl Eylül ayında 34 adet yolcu vapuru ve 49 şehir hatları iskelesinin İstanbul Büyükşehir Belediyesinin iştiraki olarak kurulan İstanbul Şehir Hatları Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş'ye devredildiği hatırlatıldı.