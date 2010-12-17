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İDO'NUN BAZI SEFERLERİYAPILAMADI İSTANBUL (A.A)

17 Aralık 2010 22:14

-İDO'NUN BAZI SEFERLERİYAPILAMADI İSTANBUL (A.A) - 17.12.2010 - İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) A.Ş'nin bazı seferleri hava muhalefeti dolayısıyla yapılamadı.      İDO'nun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, saat 17.45'teki Yalova-Pendik ve Pendık-Yalova, saat 19.00'daki Pendik-Yalova, Yalova-Pendik ve Yalova-Yenikapı hızlı feribot seferleri ile saat 18.00'deki Yenikapı-Bandırma, 18.15'teki Yenikapı-Bursa, 18.30'daki Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 18.45'teki Kartal-Yalova ve 19.45'teki Kartal-Bostancı deniz otobüsü seferleri hava muhalefeti nedeniyle iptal oldu. 

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