-İDO'NUN BAZI SEFERLERİYAPILAMADI İSTANBUL (A.A) - 17.12.2010 - İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) A.Ş'nin bazı seferleri hava muhalefeti dolayısıyla yapılamadı. İDO'nun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, saat 17.45'teki Yalova-Pendik ve Pendık-Yalova, saat 19.00'daki Pendik-Yalova, Yalova-Pendik ve Yalova-Yenikapı hızlı feribot seferleri ile saat 18.00'deki Yenikapı-Bandırma, 18.15'teki Yenikapı-Bursa, 18.30'daki Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 18.45'teki Kartal-Yalova ve 19.45'teki Kartal-Bostancı deniz otobüsü seferleri hava muhalefeti nedeniyle iptal oldu.