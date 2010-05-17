İDO'nun bazı seferleri iptal edildi

T24- İstanbul Deniz Otobüsleri A.Ş (İDO) şiddetli lodos nedeniyle bazı deniz otobüsü ve hızlı feribot seferlerini iptal etti.





Saat 10.45 ve 12.00'deki Yalova-Pendik, 10.45 ve 12.00'deki Pendik-Yalova, 11.30'daki Yalova-Yenikapı ile Yenikapı-Yalova hızlı feribot seferleri, şiddetli lodos nedeniyle iptal edildi.



Bu arada saat 10.15 ve 13.15'deki Yalova-Kartal, 12.15'deki Kartal-Yalova, 12.00'deki Bostancı-Yenikapı-Bandırma ile Avcılar deniz otobüsü seferlerinin de hava muhalefeti nedeniyle yapılamadığı belirtildi.