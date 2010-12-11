T24 LogoT24 Logo
Yaşam

İDO'NUN BAZI SEFERLERİ İPTAL İSTANBUL (A.A)

11 Aralık 2010 13:00

-İDO'NUN BAZI SEFERLERİ İPTAL  İSTANBUL (A.A) - 11.12.2010 - İstanbul Deniz Otobüsleri A.Ş'nin (İDO) bazı seferleri, elverişsiz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.  Saat 07.30'daki Yalova-Yenikapı, saat 07.50'deki Bostancı-Kartal/Yalova, saat 08.00'deki Armutlu-Armutlu/Yenikapı-Bostancı, saat 09.30'daki Yalova-Kartal, Bursa-Yenikapı-Kadıköy, Bandırma-Yenikapı-Bostancı deniz otobüsü seferleri ile saat 07.30'daki Yenikapı-Bursa, Bursa-Yenikapı, Yenikapı-Bandırma, Pendik-Yalova, Yalova-Pendik ve saat 08.15'deki Pendik-Yalova hızlı feribot seferleri iptal edildi. Şehir Hatları seferlerinden Üsküdar-Eyüp ve Eminönü-Kadıköy hattındaki vapur seferleri de saat 09.00 itibariyle karışılıklı olarak yapılamayacak.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24