-İDO'NUN BAZI SEFERLERİ İPTAL İSTANBUL (A.A) - 11.12.2010 - İstanbul Deniz Otobüsleri A.Ş'nin (İDO) bazı seferleri, elverişsiz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. Saat 07.30'daki Yalova-Yenikapı, saat 07.50'deki Bostancı-Kartal/Yalova, saat 08.00'deki Armutlu-Armutlu/Yenikapı-Bostancı, saat 09.30'daki Yalova-Kartal, Bursa-Yenikapı-Kadıköy, Bandırma-Yenikapı-Bostancı deniz otobüsü seferleri ile saat 07.30'daki Yenikapı-Bursa, Bursa-Yenikapı, Yenikapı-Bandırma, Pendik-Yalova, Yalova-Pendik ve saat 08.15'deki Pendik-Yalova hızlı feribot seferleri iptal edildi. Şehir Hatları seferlerinden Üsküdar-Eyüp ve Eminönü-Kadıköy hattındaki vapur seferleri de saat 09.00 itibariyle karışılıklı olarak yapılamayacak.