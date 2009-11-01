İDO'nun bazı seferleri iptal

Marmara Denizi'ndeki elverişsiz hava koşulları nedeniyle deniz otobüsünün bazı seferleri iptal edildi.

İstanbul Deniz Otobüsleri A.Ş'den (İDO) alınan bilgiye göre, elverişsiz hava koşulları nedeniyle bugün saat 18.30'da yapılması gereken Bandırma-Yenikapı ile saat 18.15'te yapılması gereken Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Bostancı, saat 16.00'da yapılması gereken Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Bostancı deniz otobüsü seferleri iptal edildi.



Yine aynı gerekçeyle bugün saat 15.30'daki Avşa-Marmara-Yenikapı-Bostancı ve Bandırma-Yenikapı-Bostancı deniz otobüsü seferi de yapılamayacak.

Bu arada, bugün saat 07.00'deki Yenikapı-Bandırma seferinin de elverişsiz hava koşulları nedeniyle yapılamadığı, bugün saat 15.30'daki Bursa-Kadıköy-Kabataş deniz otobüsü seferinin de iptal edildiği bildirildi.

