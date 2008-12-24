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Yaşam

İDO'nun bazı seferleri iptal

Olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul-Bursa ve İstanbul-Yalova arasında deniz ulaşımı yapılamıyor.

24 Aralık 2008 02:00

Marmara Denizinde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul-Bursa ve İstanbul-Yalova arasında deniz ulaşımı yapılamıyor.


İstanbul Deniz Otobüsleri A.Ş (İDO) tarafından internet sitesinde yapılan açıklamada, elverişsiz deniz ve hava koşulları nedeniyle bugün yapılması gereken bazı dış hat seferlerinin iptal edildiği bildirildi.
Açıklamaya göre, dış hatlarda iptal edilen seferler ve saatleri şöyle:


Feribot:                Saat
Yenikapı-Bursa 07:30
Bursa-Yenikapı 07:30
Pendik-Yalova 10:45
Yalova-Pendik 10:45
Yenikapı-Yalova 11:15
Yalova-Yenikapı 11:30
Deniz otobüsü:
Bandırma-Yenikapı 07:30
Armutlu-Yenikapı-Bostancı 08:00
Bostancı-Yenikapı-Armutlu 18.15
Yenikapı-Bandırma 18:30


Bu arada Kartal-Yalova hattındaki deniz otobüsü iç hat seferleri ile Eskihisar-Topçular arasında şehir hatları feribot seferleri de yapılamıyor.


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