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İdo'nun adını göğsüne dövme yaptırdı

İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo'nun kız arkadaşı Zeynep Ece Akengin sevgilisinin ismini vücuduna kazıdı

28 Ocak 2013 19:24

İdo yeni aşkını sosyal paylaşım sitesinden herkese ilan etti. Son dönemlerde Twitter'da paylaşmış olduğu fotoğraflar ve paylaşımlarla adından söz ettiren İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo'nun, bir süredir Zeynep Ece Akengin adlı genç kızla birlikte olduğu ortaya çıktı.

Sevgilisiyle çektirdiği bir fotoğrafı Facebook sayfasına yükleyen İdo'ya arkadaşlarından tebrik ve mutluluk mesajları yağdı.

Zeynep Ece Akengin de İdo'ya duyduğu aşkı vücuduna kazıdı!

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Sol göğsüne 'İbrahim', bileğine de 'sonsuzluk' işaretiyle birlikte 'E' ve 'İ' harflerini yazdıran Akengin, dövmelerini gösterdiği pozunu İdo gibi Facebook'taki sayfasına yükledi.

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