T24 LogoT24 Logo
Dünya

Yunanistan'daki mülteci kampında çocuğa tecavüz etmeye çalışan Afgan, Suriyeliler tarafından yakalandı

Çocuğa tecavüz etmeye çalıştığı belirtilen Afgan linçten zor kurtuldu

20 Mart 2016 18:46

Yunanistan’daki İdomeni mülteci kampında kalan Afganistan'dan gelen bir mülteci, 7 yaşındaki bir kız çocuğuna saldırırken iki Suriyeli mülteci tarafından yakalandı. Suriye'nin Deyr ez-Zor kentinden Yunanistan'a gelen Beşar el-Ali (29) ve Halep'ten gelen Halep’ten Dlar Sedo (24)'nun yakaladığı kişinin çocuğa tecavüz etmeye çalıştığı iddia edildi.

Radikal'in Daily Mail'den aktardığı habere göre, küçük kızın babasının, “Kızıma tecavüz etmeye çalışıyor” diye bağırdığını duyduktan sonra olaya müdahale ettiklerini belirten mülteciler, Afgan mülteciyi yakaladıklarını söyledi. El-Ali, “Afgan adam küçük kızı tuvaletlerin arkasında yakalamıştı ve küçük kız çığlık atmaya başladı. Oraya koştum ve onu yakalayıp vurmaya başladım” sözleriyle yaşadıklarını anlattı.

Tecavüzcü olduğu iddia edilen Afgan'ı yakaladıktan sonra kamp içinde yaklaşık bir buçuk kilometre yürüttüklerini ve diğer mültecilerin adama vurmaya çalıştığını anlatan Sedo, “Hepimiz çığlıkları duyduk. İnsanlar onu öldürmek istedi, ancak biz ‘Hayır. Onu öldürmek bizim işimiz değil’ dedik” ifadelerini kullandı.

 

ETİKETLER

mültecimülteci kampıtacizyunanistanidomeni

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24