Yunanistan'daki mülteci kampında çocuğa tecavüz etmeye çalışan Afgan, Suriyeliler tarafından yakalandı

Yunanistan’daki İdomeni mülteci kampında kalan Afganistan'dan gelen bir mülteci, 7 yaşındaki bir kız çocuğuna saldırırken iki Suriyeli mülteci tarafından yakalandı. Suriye'nin Deyr ez-Zor kentinden Yunanistan'a gelen Beşar el-Ali (29) ve Halep'ten gelen Halep’ten Dlar Sedo (24)'nun yakaladığı kişinin çocuğa tecavüz etmeye çalıştığı iddia edildi.

Radikal'in Daily Mail'den aktardığı habere göre, küçük kızın babasının, “Kızıma tecavüz etmeye çalışıyor” diye bağırdığını duyduktan sonra olaya müdahale ettiklerini belirten mülteciler, Afgan mülteciyi yakaladıklarını söyledi. El-Ali, “Afgan adam küçük kızı tuvaletlerin arkasında yakalamıştı ve küçük kız çığlık atmaya başladı. Oraya koştum ve onu yakalayıp vurmaya başladım” sözleriyle yaşadıklarını anlattı.

Tecavüzcü olduğu iddia edilen Afgan'ı yakaladıktan sonra kamp içinde yaklaşık bir buçuk kilometre yürüttüklerini ve diğer mültecilerin adama vurmaya çalıştığını anlatan Sedo, “Hepimiz çığlıkları duyduk. İnsanlar onu öldürmek istedi, ancak biz ‘Hayır. Onu öldürmek bizim işimiz değil’ dedik” ifadelerini kullandı.