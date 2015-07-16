Erdoğan-Gülen kavgası, Tamince'ye Rixos'un merkezini Dubai'ye mi taşıttı?

AKP ile Fethullah Gülen cemaati arasında yaşanan kavga öncesinde Gülen için "idolüm" diyen, 17-25 Aralık operasyonları sonrasındaysa cemaatle ilişkisini bitirdiğini öne süren Rixos Otelleri’nin sahibi iş adamı Fettah Tamince’nin, Rixos Grubu’nu Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Dubai’ye taşıdığı öne sürüldü. Hürriyet yazarı Yalçın Bayer, Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun Fettah Tamince’yle görüşmesinde soğuk davrandığını ve bu süreçte Tamince’nin şirketinin merkezini Dubai’ye taşıdığını yazdı.

Eski Star Medya Grubu Başkanı Mustafa Karaalioğlu’nun kurduğu karar.com’a verdiği söyleşi 26 Mayıs 2015’te yayımlanan Fettah Tamince, “17-25 Aralık kırılımından sonra daha önce her türlü desteği verdiğim, maddi manevi birlikteliğimin olduğu cemaatle dersane süreciyle başlayan uzaklaşma durumum, söz konusu operasyon döneminde kopma noktasına gelmiştir. 17 – 25 Aralık’tan itibaren Gülen cemaatiyle ilişkimi tamamıyla bitirip işlerime konsantre oldum” demişti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 2012’de ailesiyle Bodrum’da tatil yaparken kaldığı Rixos otellerinin sahibi Tamince’nin, şirketinin merkezini Dubai’ye taşıdığı öne sürüldü.

Yalçın Bayer’in Hürriyet gazetesinin bugünkü (16 Temmuz 2015) nüshasında yayımlanan yazısının ilgili kısmı şöyle:

Bunları biliyor musunuz?

Tamince Dubai'ye taşındı

Rixos Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Fettah Tamince'nin bir süre önce 'www.karar.com' adlı internet sitesine "Cemaatle bağımı tamamen kopardım" açıklamasını yaptığını, daha sonra Başbakan'la görüşme talebinin, çok çok kısa, ayakta ve soğuk bir şekilde geçtiğini, ancak bugüne kadar AKP iktidarının buna ne derece itibar edip etmediğinin belli olmadığını, bu süreçte Tamince'nin Türkiye'deki şirketinin merkezini Dubai'ye taşıdığını...