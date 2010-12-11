-İDO'DAN SEFER İPTALLERİ İSTANBUL (A.A) - 11.12.2010 - İstanbul Deniz Otobüsleri A.Ş'nin bazı dış hat deniz otobüsü ve feribot seferleri, olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi. İDO'nun internet sitesinde yer alan açıklamada, saat 16.30'daki Pendik-Yalova ve Yalova-Pendik hızlı feribotu ile Kartal-Yalova deniz otobüsü, saat 17.30'daki Yalova-Kartal deniz otobüsü ve Yenikapı-Bursa hızlı feribotu, saat 18.00'deki Bandırma-Yenikapı ve Bursa-Yenikapı hızlı feribotu seferleri, hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi. Bu arada, yine aynı gerekçeyle saat 14.00'deki Yalova-Pendik ve Pendik-Yalova hızlı feribot, saat 14.30'daki Kartal-Yalova deniz otobüsü, saat 15.15'deki Yalova-Pendik ve Pendik-Yalova hızlı feribotu ile saat 15.30'da yapılması gereken Yalova-Yenikapı ve Yenikapı-Yalova hızlı feribotu ile Yalova-Kartal deniz otobüsü seferleri gerçekleştirilemedi. Öte yandan, şehir hatlarında da Kadıköy-Eminönü vapur seferleri sabah saatlerinden itibaren karşılıklı olarak yapılamıyor.