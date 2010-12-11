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Yaşam

İDO'DAN SEFER İPTALLERİ  İSTANBUL (A.A)

11 Aralık 2010 18:17

-İDO'DAN SEFER İPTALLERİ  İSTANBUL (A.A) - 11.12.2010 - İstanbul Deniz Otobüsleri A.Ş'nin bazı dış hat deniz otobüsü ve feribot seferleri, olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.  İDO'nun internet sitesinde yer alan açıklamada, saat 16.30'daki Pendik-Yalova ve Yalova-Pendik hızlı feribotu ile Kartal-Yalova deniz otobüsü, saat 17.30'daki Yalova-Kartal deniz otobüsü ve Yenikapı-Bursa hızlı feribotu, saat 18.00'deki Bandırma-Yenikapı ve Bursa-Yenikapı hızlı feribotu seferleri, hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi.  Bu arada, yine aynı gerekçeyle saat 14.00'deki Yalova-Pendik ve Pendik-Yalova hızlı feribot, saat 14.30'daki Kartal-Yalova deniz otobüsü, saat 15.15'deki Yalova-Pendik ve Pendik-Yalova hızlı feribotu ile saat 15.30'da yapılması gereken Yalova-Yenikapı ve Yenikapı-Yalova hızlı feribotu ile Yalova-Kartal deniz otobüsü seferleri gerçekleştirilemedi.  Öte yandan, şehir hatlarında da Kadıköy-Eminönü vapur seferleri sabah saatlerinden itibaren karşılıklı olarak yapılamıyor.

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