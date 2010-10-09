-İDO'DAN SEFER İPTALLERİ İSTANBUL (A.A) - 08.10.2010 - İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) A.Ş, şiddetli rüzgar nedeniyle bazı deniz otobüsü ve hızlı feribot seferlerini iptal etti. İDO'nun internet sitesinde yeralan duyuruya göre, saat 21.30'da yapılması gereken Pendik-Yalova, Yalova-Pendik ve Bandırma-Yenikapı hızlı feribot seferleri, Marmara Bölgesi'nde etkili olan poyraz ve karayel nedeniyle iptal oldu. Bu arada, saat 20.30'daki Yenikapı-Bursa ve Bursa-Yenikapı, saat 20.15'teki Pendik-Yalova ve Yalova-Pendik hızlı feribot seferleri, 19.35'teki Yalova-Kartal-Bostancı deniz otobüsü seferi, 19.35'teki Yalova-Yenikapı, 19.30'daki Yenikapı-Yalova, 19.00'daki Yalova-Pendik ve Pendik-Yalova hızlı feribot seferleri ile 18.45'teki Kartal-Yalova deniz otobüsü seferi aynı gerekçelerle yapılamadı.