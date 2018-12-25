İDO'dan sefer iptalleri

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu.
İDO'nun iptal ettiği seferleri şu şekilde:
25 Aralık 2018 (Bugün)
- Bursa-Yenikapı-Kadıköy 21:00
- Kadıköy-Yenikapı-Bursa 19:50 - 21:45
- Kadıköy-Yenikapı-Bursa 19:50
- Bursa-Yenikapı-Kadıköy 19:00 - 20:55
- Bursa-Yenikapı-Kadıköy 19:00
- Bostancı-Yenikapı-Bandırma 18:45 - 21:45
- Bostancı-Yenikapı-Bandırma 18:45
26 Aralık 2018 Çarşamba
- Kadıköy-Yenikapı-Bursa 07:50
- Bandırma-Yenikapı-Bostancı 07:45
- Bandırma-Yenikapı-Bostancı 07:45
(DHA)