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Çevre

İDO'dan sefer iptalleri

Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle bugün ve yarın bazı seferler gerçekleştirilemeyecek

25 Aralık 2018 21:11

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu.

İDO'nun iptal ettiği seferleri şu şekilde:

25 Aralık 2018 (Bugün)

  • Bursa-Yenikapı-Kadıköy 21:00
  • Kadıköy-Yenikapı-Bursa 19:50 - 21:45
  • Kadıköy-Yenikapı-Bursa 19:50
  • Bursa-Yenikapı-Kadıköy 19:00 - 20:55
  • Bursa-Yenikapı-Kadıköy 19:00
  • Bostancı-Yenikapı-Bandırma 18:45 - 21:45
  • Bostancı-Yenikapı-Bandırma 18:45

26 Aralık 2018 Çarşamba

  • Kadıköy-Yenikapı-Bursa 07:50
  • Bandırma-Yenikapı-Bostancı  07:45
  • Bandırma-Yenikapı-Bostancı 07:45

(DHA) 

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