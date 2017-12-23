İDO'dan sefer iptalleri

İSTANBUL DHA

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) tarafından bazı seferler iptal edildi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle bu sabah bazı seferler yapılamıyor.

İDO tarafından iptal edilen ilk sefer saati 07.00\'de oldu ve Yenikapı-Bandırma Hızlı Feribot seferi iptal edildi. Saat 07:50\'deki Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü seferinin de yapılamayacağı duyuruldu. İDO\'nun resmi internet sitesinden duyurusu yapılan ve iptal edilen diğer seferler de şöyle: 08:30 Bursa-Armutlu-Armutlutk-Yenikapı-Kadıköy Deniz Otobüsü, 09:30 Bandırma-Yenikapı-Bostancı Deniz Otobüsü.