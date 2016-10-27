İDO’dan sefer iptalleri

İstanbul Deniz Otobüslerince (İDO) hava muhalefeti nedeniyle bugün yapılması planlanan seferleri durduruldu.

İDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, olumsuz hava koşulları sebebiyle 16.00 Bandırma-Yenikapı-Bostancı ile 18.45 Bostancı-Yenikapı-Bandırma deniz otobüsü seferleri yapılamayacak. Bunun yanı sıra 18.30 Bandırma-Yenikapı-İstanbul ile yarın 07.00 İstanbul-Yenikapı-Bandırma hızlı feribot seferi de iptal edildi. Bandırma Limanı'ndaki balıkçı tekneleri de fırtına nedeniyle deniz açılamıyor.