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Çevre

İDO'dan sefer iptalleri

Şiddetli lodos nedeniyle 8 sefer iptal edildi

18 Ekim 2016 10:37

İstanbul Deniz Otobüsleri, şiddetli lodos nedeniyle Marmara'da bazı seferleri iptal etti.

Deniz otobüsleri seferlerinde herhangi bir aksamanın yaşanmazken, iptal edilen seferler şöyle:

06:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü

07:00 Yenikapi - Bandirma Hızlı Feribot

07:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü

07:45 Bandirma - Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü

08:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü

08:30 Armutlu-Armutlu TK-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü

09:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü

10:30 Bursa-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü

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İDOsefer iptallerişiddetli lodosİstanbul

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