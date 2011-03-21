-İDO'DAN SEFER İPTALİ BURSA (A.A) - 21.03.2011 - İstanbul Deniz Otobüsleri A.Ş (İDO), Bandırma bağlantılı seferini, hava muhalefeti nedeniyle iptal etti. İDO'dan alınan bilgiye göre, saat 18.00'deki Bostancı-Yenikapı/Bandırma deniz otobüsü seferi, poyraz nedeniyle yapılamayacak. Kuzey Ege'deki kuvvetli poyraz, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor. Zaman zaman hızını artıran fırtına nedeniyle Kabatepe'den Gökçeada'ya saat 10.00 ve 15.00'te, Gökçeada'dan Kabatepe'ye ise saat 12.00 ve 17.00'de yapılması planlanan seferler iptal edildi.