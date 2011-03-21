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Yaşam

İDO'DAN SEFER İPTALİ  BURSA (A.A)

21 Mart 2011 12:52

-İDO'DAN SEFER İPTALİ  BURSA (A.A) - 21.03.2011 - İstanbul Deniz Otobüsleri A.Ş (İDO), Bandırma bağlantılı seferini, hava muhalefeti nedeniyle iptal etti.  İDO'dan alınan bilgiye göre, saat 18.00'deki Bostancı-Yenikapı/Bandırma deniz otobüsü seferi, poyraz nedeniyle yapılamayacak.  Kuzey Ege'deki kuvvetli poyraz, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor. Zaman zaman hızını artıran fırtına nedeniyle Kabatepe'den Gökçeada'ya saat 10.00 ve 15.00'te, Gökçeada'dan Kabatepe'ye ise saat 12.00 ve 17.00'de yapılması planlanan seferler iptal edildi.

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