İDO'dan Osmangazi Köprüsü’ne karşı sıcak yemek hamlesi

Bayramda Cumhurbaşkanı ve Başbakan tarafından açılması beklenen Osmangazi Köprüsü Körfez’de rekabete neden olacağı belirtildi. Müşteri kaybını frenlemek için İDO'nun feribotlarında kamyon, otobüs ve otomobil şoförlerine bedava sıcak yemek verileceği aktarıldı.

İzmir arası ulaşım süresini 5.5 saat kısaltarak 9 saatten 3.5 saate indirecek Gebze Orhangazi-İzmir Otoyolu Projesi’nin en önemli bölümünü oluşturan Osmangazi Köprüsü’nün bayramda açılması planlanıyor. Köprü sayesinde İzmit Körfezi 4 dakikada geçilebilecek. Hürriyet'ten Sefer Levent'in haberine göre, bu durum İstanbul Deniz Otobüsleri’ni (İDO) harekete geçirdi. İDO, Eskihisar-Topçular arasında yıllardır hizmet veren feribotlara ilginin düşmemesi için yeni bir planı devreye sokuyor.

İzmir yolunda yolcuların yemek için mutlaka mola verdiğini belirten İDO ortaklarından Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, “İşte biz de bu ihtiyacı göz önüne alıp yolcuların bu yemek molasını feribotlarda değerlendirmesi için çalışmalarımızı hızlandırdık. 30 Haziran 2016’dan itibaren kamyon, otobüs ve binek araç şoförlerine ücretsiz sıcak yemek servisi vereceğiz” dedi.

Oyun alanı yapılıyor

Açılacak köprüye rağmen Eskihisar-Topçular arasındaki feribotların önemli bir alternatif oluşturmaya devam edeceğine dikkat çeken Hamdi Akın, “En önemlisi fiyat avantajı sunuyoruz. Feribotlarımızın bu araçlar için uzun yolda bir ‘mola merkezi’ olmasını planlıyoruz. Bu vesile ile uzun yol seferi yapan her türlü aracın artık yollarda vakit kaybetmesine gerek kalmayacak. Servis alanlarında durmak yerine, feribotta yemek dahil tüm ihtiyaçlarını giderebilecekleri bir planlama yapıyoruz” dedi. Feribotta yolculuk yapan çocuklar için oyun alanları da yaratmaya başlandıklarını belirten Hamdi Akın amaçlarının, Eskihisar- Topçular arasındaki 30 dakika süren yolculuk sırasında arabalarında sıkılan aile ve çocuklara her şey dahil alternatifler sunmak olduğunu söyledi. İDO’nun hatta olan ilgiyi bu uygulamalarla canlı tutmaya çalışırken önümüzdeki dönemde indirime gidebileceği de ifade ediliyor.

Mevcut tariflerde otomobiller tek yön için feribota 60 TL ödüyor. Gidiş-dönüş bilet alındığında tek yön fiyatı 50 TL’ye düşüyor. Geçtiğimiz günlerde Osmangazi Köprüsu geçiş ücretinin otomobiller için 90 TL olarak belirlenmesi yönünde çalışma yapıldığı belirtilmişti. Eğer bu tarifler geçerli olursa feribot-köprü rekabetinde feribot otomobil sürücülerine yaklaşık yüzde 45 fiyat avantajı sunacak. Ancak bekleme-inme-binme ve 30 dakikalık geçiş süresiyle yaklaşık 45 dakikayı bulan yol süresi köprü sayesinde 4 dakikaya inecek. Kamyonların feribotlara ödediği ücret ise şu anda tek yön 115 TL. Gidiş-dönüş bilette bu fiyat 105 TL’ye geriliyor. Kamyonların yeni köprüden tek yön geçiş ücretinin ise 170-200 TL aralığında belirlenmesi bekleniyor. Bu tablo resmiyet kazanırsa taşıma maliyetlerinde önemli bir kalem tutan Körfez geçişinde feribot yarıya yarıya fiyat avantajı sunarak rekabette bir adım öne çıkacak.

Köprü'ye yüzde 25 indirim

Geçen günlerde Osmangazi Köprüsü geçiş ücretlerinin düşürülmesi için çalışma yapıldığı öne sürülmüştü. Habertürk gazetesinin haberinde 35 dolar + KDV (120 TL) olan geçiş ücretinin yüzde 25 düşürüleceği belirtilmişti. Bu ayarlama sonrasında geçiş ücretinin, 90 TL’ye gerileyeceği iddia edilmişti. Dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüleri arasında 4. sırada yer alan köprü, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’ın katılacağı törenle 30 Haziran’da açılacak. Köprünün, 9 günlük bayram tatili boyunca “ücretsiz” kullanılması için de çalışma yapıldığı belirtilmiş, tüm bu çalışmaların sonucunun törende bizzat Erdoğan ve Yıldırım tarafından açıklanacağı ifade edilmişti.

Aks arttıkça ücret artıyor

YAP-işlet-devret (YİD) modeliyle yapılan Gebze Orhangazi-İzmir Otoyolu, 384 kilometre otoyol ve 49 kilometre bağlantı yolu olmak üzere toplam 433 kilometre uzunluğunda.Köprü; 252 metre kule yüksekliğine, 35.93 metre tabliye genişliğine, 1.550 metre orta açıklığa ve 2.682 metre uzunluğa sahip. Projede, otoyol geçiş ücretleri aks ve aks aralığına göre değişiyor. Otomobiller için geçiş ücreti, her kilometre başına 5 sent belirlendi. Kamyonlar ve TIR’lar, kilometre başına daha yüksek geçiş ücreti ödeyecek. Bir kamyonun aks genişliğine göre geçiş ücretinin 200 TL’yi bulabileceği belirtiliyor.

861 milyon dolar ödediler

İstanbul Deniz Otobüsleri’nin (İDO) özelleştirme ihalesini 2011’de 861 milyon dolarla Tepe-Akfen-Souter-Sera Gayrimenkul Yatırım konsorsiyumu kazanmıştı. Konsorsiyumda Sera’nın yüzde 10, diğerlerinin yüzde 30 payı var. Akfen Holding, inşaat, havaalanı, liman işletmeciliği, enerji, gayrimenkul gibi sektörlerde faaliyette. Tepe İnşaat, Bilkent Holding kuruluşu. Akfen ve Tepe, aynı zamanda TAV Havalimanları’nın ortağı. Souter Investments’ın sahibi, ulaşım sektörüne yatırımlarıyla tanınan İskoçlu girişimci Brian Souter.