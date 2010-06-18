İDO'dan İDOBÜS seferleri başlıyor

T24 - İstanbul Deniz Otobüsleri A.Ş (İDO), dış hat seferlerini kullanarak Yenikapı'ya gelen yolcuların kentteki toplu ulaşım bağlantı noktalarına gidişlerini kolaylaştırmak amacıyla 21 Haziran'da "İDOBÜS" hizmeti başlatacak.



İDO'dan yapılan açıklamaya göre Bursa, Bandırma, Yalova, Çınarcık, Armutlu, Armutlu Tatil Köyü, Esenköy, Kumla, Marmara Adası, Gemlik ve Avşa olmak üzere 11 dış hattı kullanarak Yenikapı'ya gelen yaklaşık 1,5 milyon yolcu, bu hizmetten yararlanabilecek.



Bu hatlardan Yenikapı'ya gelecek yolcular "İDOBÜS"lerle kentin toplu ulaşım bağlantı noktalarına taşınacak.



Uygulama kapsamında ilk aşamada Yenikapı-Eminönü-Kabataş, Yenikapı-Aksaray (Metro), Cevizlibağ (Metrobüs) ve Yenikapı, Bakırköy-İDO Atatürk Havalimanı yönlerine servis yapılacak.



Hizmetin ücreti ise tüm yönlerde 5 TL olarak belirlendi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen İDO Genel Müdürü Ahmet Paksoy, "İDOBÜS" projesinin şirket olarak yolcularına güvenli, konforlu ve entegre ulaşım hizmeti sunma yaklaşımlarının yeni bir adımı olduğunu belirtti.



Paksoy, müşteri odaklı yaklaşımları doğrultusunda sürekli yapılan anket ve araştırmaların bu projede de kendilerine yol gösterdiğini vurgulayarak, İDO olarak müşterilerin talep ve beklentilerini anketler ve araştırmalarla ölçümlediklerini kaydetti.



Paksoy, "İDOBÜS" projesiyle 11 dış hattı kullanarak Yenikapı'ya ulaşan yıllık ortalama 1,5 milyon yolcuya yeni ve entegre bir ulaşım alternatifi oluşturmak istediklerini ifade etti.







