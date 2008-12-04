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Yaşam

İDO'dan ek sefer

İDO, Kurban Bayramı nedeniyle 5-14 Aralık tarihleri arasında 'Yenikapı-Bandırma' ve 'Yenikapı-Bursa' hızlı feribot hatlarında ek seferler gerçekleştirecek.

04 Aralık 2008 02:00

İstanbul Deniz Otobüsleri A.Ş. (İDO), Kurban Bayramı nedeniyle 5-14 Aralık tarihleri arasında "Yenikapı-Bandırma" ve "Yenikapı-Bursa" hızlı feribot hatlarında ek seferler gerçekleştirecek.

İDO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kurban Bayramı tatili nedeniyle yaşanacak iç ve dış hatlardaki yoğunluğu asgari düzeye indirmek üzere, "Yenikapı-Bandırma" ve "Yenikapı-Bursa" hızlı feribot hatlarına, 5–14 Aralık tarihleri arasında ek seferler konuldu.

İş günlerinde karşılıklı 2 sefer olarak yapılan "Yenikapı-Bursa" hattındaki sefer bu dönemde 5'e, aynı şekilde karşılıklı 2 kez yapılan "Yenikapı–Bandırma" hattındaki sefer de 5 Aralık Cuma günü karşılıklı 7, bayram süresince ise karşılıklı 8 sefer olarak yapılacak.

Yolcularını erken rezervasyon yaptırmaları konusunda uyaran İDO, yine bayram süresince tarifeli olarak gerçekleştirilecek "Pendik–Yalova" seferlerinin yanı sıra "Yenikapı-Yalova" hattına da talebe bağlı ek seferler koyacak.
Kurban Bayramı ek seferleriyle ilgili güncel bilgiler tüm iskelelerden, 0 212 444 4 436 numaralı çağrı merkezinden veya www.ido.com.tr internet sitesinden alınabilecek. 

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