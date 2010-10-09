-İDO'DAN DIŞ HAT SEFER İPTALLERİ BURSA (A.A) - 09.10.2010 - İstanbul Deniz Otobüsleri A.Ş, Bursa, Yalova ve Bandırma bağlantılı bazı dış hat deniz otobüsü ve hızlı feribot seferlerini hava muhalefeti nedeniyle iptal etti. İDO'dan alınan bilgiye göre, Yalova/Yenikapı saat 07.30, Bostancı-Kartal/Yalova saat 07.50, Armutlu-Armutluk/Yenikapı-Bostancı saat 08.00, Yalova/Kartal, Bandırma/Yenikapı-Bostancı ve Bursa-Yenikapı-Kadıköy saat 09.30 deniz otobüsü seferleri şiddetli Karayel yüzünden yapılamadı. Pendik/Yalova ve Yalova/Pendik saat 07.00, Bursa/Yenikapı ve Yenikapı/Bursa saat 07.30, Yalova/Pendik ve Pendik/Yalova saat 08.15, Yenikapı/Yalova saat 08.30, Yalova/Yenikapı saat 09.00, Yalova/Pendik ve Pendik/Yalova saat 09.30 hızlı feribot seferleri de aynı nedenlerle gerçekleştirilemedi. Avsa-Marmara/Yenikapı-Bostancı saat 16.00 deniz otobüsü seferinin ise etkili olması beklenen Karayel yüzünden iptal edildiği bildirildi.