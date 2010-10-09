T24 LogoT24 Logo
Yaşam

İDO'DAN DIŞ HAT SEFER İPTALLERİ  BURSA (A.A)

09 Ekim 2010 14:34

-İDO'DAN DIŞ HAT SEFER İPTALLERİ  BURSA (A.A) - 09.10.2010 - İstanbul Deniz Otobüsleri A.Ş, Bursa, Yalova ve Bandırma bağlantılı bazı dış hat deniz otobüsü ve hızlı feribot seferlerini hava muhalefeti nedeniyle iptal etti. İDO'dan alınan bilgiye göre, Yalova/Yenikapı saat 07.30, Bostancı-Kartal/Yalova saat 07.50, Armutlu-Armutluk/Yenikapı-Bostancı saat 08.00, Yalova/Kartal, Bandırma/Yenikapı-Bostancı ve Bursa-Yenikapı-Kadıköy saat 09.30 deniz otobüsü seferleri şiddetli Karayel yüzünden yapılamadı.   Pendik/Yalova ve Yalova/Pendik saat 07.00, Bursa/Yenikapı ve Yenikapı/Bursa saat 07.30, Yalova/Pendik ve Pendik/Yalova saat 08.15, Yenikapı/Yalova saat 08.30, Yalova/Yenikapı saat 09.00, Yalova/Pendik ve Pendik/Yalova saat 09.30 hızlı feribot seferleri de aynı nedenlerle gerçekleştirilemedi.   Avsa-Marmara/Yenikapı-Bostancı saat 16.00 deniz otobüsü seferinin ise etkili olması beklenen Karayel yüzünden iptal edildiği bildirildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak: Senaryoya göre AK Parti BOP ile zaten aynı projenin...

Fethullah Gülen'den özür dilemeyen gazeteciye hapis cezası...

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24