İDO'dan Beşiktaş - Galatasaray derbisi için ek sefer

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), 24 Eylül'de gerçekleşecek Beşiktaş-Galatasaray karşılaşması sonrası için İstanbul'dan Bursa'ya ek deniz otobüsü seferi koydu.

İDO'dan yapılan açıklamaya göre, 24 Eylül Cumartesi günü 20.00'de Vodafone Arena'da başlayacak Beşiktaş-Galatasaray maçının taraftarları, Bursa'dan kalkışlı 14.30 ve 16.30 tarifeli seferlerle Beşiktaş'a ulaştırılacak.



Maç bitimi sonrası ise 22.45'te Beşiktaş kalkışlı, 23.00 Kadıköy uğramalı, 00.40'ta Bursa'ya varışlı olacak şekilde ek sefer düzenlenecek.