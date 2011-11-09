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İDO'dan bayram dönüşü için ek sefer   İSTANBUL (A.A)

09 Kasım 2011 12:57

-İDO'dan bayram dönüşü için ek sefer   İSTANBUL (A.A) - 09.11.2011 - İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) AŞ, Kurban Bayramının sona ermesiyle dönüşe geçecek yolcu ve araç sayısında muhtemel artışı dikkate alarak 14 Kasım'a kadar ek sefer koydu.  İDO'dan alınan bilgiye göre, bugün saat 12.30 Yalova/Yenikapı, saat 15.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy, saat 15.30 Yalova/Yenikapı, saat 18.30 Yalova/Yenikapı hızlı feribot seferi yapılacak.  İDO, yarın saat 13.30 Yenikapı-Yalova, saat 17.40 Yenikapı-Yalova, saat 13.30 Yalova-Yenikapı ve saat 17.40 Yalova-Yenikapı, 11 Kasım'da saat 17.40 Yenikapı-Yalova, saat 17.40 Yalova-Yenikapı, 12 Kasım'da saat 15.30 Yenikapı/Bandırma, saat 16.30 Bandırma/Yenikapı, saat 20.00 Bursa/Yenikapı ve saat 20.30 Yenikapı/Bursa, 13 Kasım'da saat 13.30 Yenikapı-Yalova, saat 17.40 Yenikapı-Yalova, saat 13.30 Yalova-Yenikapı, saat 17.40 Yalova-Yenikapı, saat 16.30 Bandırma/Yenikapı, saat 15.30 Yenikapı/Bandırma, saat 15.00 Bursa/Yenikapı, saat 10.00 Yenikapı/Bursa seferleri düzenleyecek. 

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