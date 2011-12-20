-İDO'dan arabalı vapur hattına yeni ücret tarifesi İSTANBUL (A.A) - 20.12.2011 - İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) AŞ, Sirkeci–Harem arabalı vapur hattında yeni ücret tarifesine geçti. İDO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, pazar günleri hariç her gün Harem'den sabah 07.00-10.00, Sirkeci'den ise akşam 16.00-21.00 saatleri arasında sadece araçlara uygulanacak tarifede yolcular, eski fiyat üzerinden seyahat edecek. Arabalı vapur ile seyahat eden cip sahipleri daha önce 6.5 TL öderken, bu fiyat 12 Aralık'ta başlayarak geçerli olan yeni ücret tarifesine göre 15 TL'ye çıktı. Yeni tarifeye göre ücretler, motosiklet 4.5, otomobil 8.5, minivan, minibüs ve 2500 kilogramdan küçük kamyonet 12 TL, 2500 kilogramdan büyük midibüs 15, 2500 kilogramdan büyük kamyonetlerde 20 TL olacak.