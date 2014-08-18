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Yaşam

İDO'da sefer iptalleri devam ediyor

Şiddetli lodos nedeniyle bazı İDO seferleri iptal edildi

18 Ağustos 2014 19:08

Marmara denizindeki şiddetli lodos nedeniyle İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO)'nin sefer iptalleri devam ediyor.

İDO'dan yapılan açıklamaya göre iptal edilen seferler şöyle:

13:35 Esenköy - Çinarcik - Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü
13:40 Bostanci - Yenikapi / Marmara - Avsa Deniz Otobüsü
13:50 Armutlu-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü
14:30 Bostanci - Yenikapi - Çinarcik - Esenköy Deniz Otobüsü
14:40 Kadikoy-Yenikapi-Bursa Deniz Otobüsü
15:30 Bursa - Yenikapi Hızlı Feribot
15:30 Kadikoy-Yenikapi-Armutlu -Armutlu Deniz Otobüsü
17:30 Esenköy - Çinarcik - Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü

 

 

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