İDO'da sefer iptalleri devam ediyor

Marmara denizindeki şiddetli lodos nedeniyle İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO)'nin sefer iptalleri devam ediyor.

İDO'dan yapılan açıklamaya göre iptal edilen seferler şöyle:

13:35 Esenköy - Çinarcik - Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü

13:40 Bostanci - Yenikapi / Marmara - Avsa Deniz Otobüsü

13:50 Armutlu-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü

14:30 Bostanci - Yenikapi - Çinarcik - Esenköy Deniz Otobüsü

14:40 Kadikoy-Yenikapi-Bursa Deniz Otobüsü

15:30 Bursa - Yenikapi Hızlı Feribot

15:30 Kadikoy-Yenikapi-Armutlu -Armutlu Deniz Otobüsü

17:30 Esenköy - Çinarcik - Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü