İDO yüzen çöp kutusunu tanıttı; 'Seabin' Yenikapı Limanı'na yerleştirildi

İDO, deniz kirliliğinin önlenmesi amacıyla Seabin adı verilen yüzen çöp kutusu geliştirdi. Çöp kutusu yılda 20 bin plastik şişe ile 83 bin plastik torba toplayabilecek.

İstanbul Deniz Otobüsleri Genel Müdürü Hasan Üstündağ, denizlerin temiz tutulması amacıyla "Seabin" adı verilen yüzen çöp kutusunu geliştirdiklerini söyledi. Üstündağ, "Yüzen çöp kutusuyla denizlerin temizliğine ufak bir girişimde bulunduk. Günde 1.5 kilogram kadar plastik poşet ve pet şişe toplama kapasitesi bulunuyor. Bu da yılda 20 bin plastik şişe ile 83 bin plastik torba anlamına geliyor" dedi. Üstündağ, ve deniz yüzeyindeki çöpleri toplayan kutunun tanıtımı amacıyla genel müdürlük binasında gerçekleştirilen toplantıda, "Seabin" adı verilen yüzen çöp kutusuna yönelik bilgi verdi.

"Cihaz, kirliliğinin önlenmesi açısından önemli"

Yenikapı Limanı'nın bilhassa lodoslu havalarda aşırı derecede kirlendiğini ve buranın adeta poşet tarlası haline geldiğini ifade eden Üstündağ, "Gemi adamlarımız, kaptanlarımız, deniz kirliliğinin artmamasına özen gösteriyor. Tabii denizlerin kirlenmesinin çeşitli nedenleri var. Gemilerden kaynaklanan kirlenmeler oluşuyor. Bunun yanından karadan kaynaklanan kirlilikler de meydana geliyor. Biz de bu "Seabin" adı verilen yüzen çöp kutusuyla ufak bir girişimde bulunduk. Bu cihaz, limanların kirliliğinin önlenmesi açısından önemli. Cihazın yaklaşık 20 kilogram çöp toplama haznesi var. Günde 1.5 kilogram kadar çöp poşet ve pet şişe toplam kapasitesi bulunuyor. Bu da yılda 20 bin plastik şişe ve 83 bin plastik torba anlamına geliyor. İstanbul Boğazı, Marmara Denizi temizliği ve korunması amacıyla farkındalık etkinlikleri yapıyoruz. Yüzlerce çocuğu deniz ile buluşturuyoruz. Onları hem denizi sevdirmeye hem de çevre temizliği konusunda bilinçlendirmeye çalışıyoruz" diye konuştu.