T24 LogoT24 Logo
Gündem

İDO ve Şehir Hatları Vapurları'nda sefer iptalleri

İSTANBUL (DHA) - İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) bazı seferleri iptal edildi

11 Ocak 2019 10:14

İSTANBUL (DHA) -

İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) bazı seferleri iptal edildi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği duyurulan seferler şunlar:

Beşiktaş-Bostancı 08:10 - 08:40
Bostancı-Beşiktaş 07:30 - 08:00
Bakırköy-Kadıköy-Bostancı 08:45 - 09:25
Bostancı-Kadıköy-Bakırköy 07:40 - 08:20
Yalova-Yenikapı 07:15 - 08:30
Yenikapı-Yalova 07:45 - 09:00
Bostancı-Yenikapı-Bandırma 12:00 - 15:00
Bandırma-Yenikapı-Bostancı 07:45 - 10:45
Kadıköy-Yenikapı-Bursa 09:50 - 11:45
Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 08:30 - 10:55

ŞEHİR HATLARINDA DA İPTALLER VAR

Şehir Hatları Vapurları\'nda da olumsuz hava şartları gerekçesiyle iptaller yaşandı:
07:50 Kadıköy-Sarıyer 
07:30 Beşiktaş-Adalar 
07:55 Bostancı-Karaköy 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHADeniz OtobüslerininOlumsuzTatil KöyüYenikapıKadıköyHATLARINDA DAVAR Şehir Hatları VapurlarıKadıköySarıyer  0730 BeşiktaşAdalar  0755 BostancıKaraköy
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24