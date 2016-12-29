İDO ve BUDO'nun hangi seferleri iptal edildi?

İstanbul ve Bursa Deniz Otobüslerinin seferlerinden bazıları, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) dış hat seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

İDO'dan yapılan açıklamaya göre;

07.45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı

08.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş ve Armutlu-Yenikapı-Kadıköy

09.30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa

10.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy ve Yalova-Tuzla-Kartal

11.30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa

18.45 Bostancı-Yenikapı-Bandırma deniz otobüsü seferleri gerçekleştirilemeyecek.



Bandırma-Yenikapı hattındaki 18.30 hızlı feribot seferi programdan çıkarıldı.



Aynı gerekçeyle; 06.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş, 07.10 Bostancı-Kartal-Yalova ve 07.30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa deniz otobüsü ile 07.00 Yenikapı-Bandırma hızlı feribot seferleri de yapılamadı.

BUDO iptalleri

BUDO'nun internet sitesinde yapılan duyuruya göre, 07.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 08.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Büyükçekmece), 09.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 09.30 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri gerçekleştirilemeyecek.



Aynı gerekçeyle 10.30 İstanbul (Büyükçekmece)-Bursa (Mudanya), 10.45 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 11.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 12.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri de yapılamayacak.

Kuzey Ege'de fırtına

Kuzey Ege'deki fırtına da, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor. Çanakkale Boğazı ile adalar arasında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ'nin yetkililerinden alınan bilgiye göre, poyraz fırtınası nedeniyle Geyikli-Bozcaada ile Gökçeada-Kabatepe hatlarında bugün yapılması planlanan feribot seferlerinin tümü iptal edildi.

Diğer hatlardaki seferler ise tarifede belirtilen saatlerde gerçekleştirilecek.