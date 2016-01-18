İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti.

İDO'nun internet sitesindeki duyuruya göre, 07.00 Yenikapı – Bandırma hızlı feribot, 07.30 Bandırma - Yenikapı - Bostancı deniz otobüsü, 08.00 Bursa-Armutlu-Armutlu T.K-Yenikapı-Kadıköy Deniz otobüsü, 09.00 Bursa - Yenikapı

- Kadıköy deniz otobüsü ve 18.30 Bandırma - Yenikapı hızlı feribot seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.

BUDO'dan yapılan açıklamaya göre ise 07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş), 08.00 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya), 09.00 Bursa (Mudanya) İstanbul (Kabataş), 09.30 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Kabataş), 10.45 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya), 12.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş) 12.30 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya) deniz otobüsü seferleri iptal edildi.