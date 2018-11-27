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Yaşam

İDO ve BUDO'da sefer iptalleri

Sefer iptallerinin fırtına sebebiyle yaşandığın belirtildi

27 Kasım 2018 10:23

İDO ve BUDO işletmelerinin bazı seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi.

İDO'nun iptal edilen seferleri: 

Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 27.11.2018 08:30 - 10:55

Kadıköy-Yenikapı-Bursa 27.11.2018 07:50 - 09:45

Bandırma-Yenikapı-Bostancı 27.11.2018 07:45 - 10:45 olumsuz Hava Koşulları nedeniyle iptal edilmiştir. 

BUDO'nun iptal edilen sefeleri: 

27.11.2018 07:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi

27.11.2018 08:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

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