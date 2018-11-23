İDO ve BUDO'da sefer iptalleri

1 Aralık'ta iç hat seferlerini durduracak olan İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu.
İptal edilen seferler şöyle:
İDO
07:50 - 09:45 / Kadıköy-Yenikapı-Bursa
07:45 - 10:45 / Bandırma-Yenikapı-Bostancı
BUDO
07.00 - Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
08.30 - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
08.30 - Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece)
09.30 - Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09.30 - Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
10.00 - Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
10.30 - İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya)
11.00 - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)