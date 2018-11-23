İDO ve BUDO'da sefer iptalleri

1 Aralık'ta iç hat seferlerini durduracak olan İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu.

İptal edilen seferler şöyle:

İDO



07:50 - 09:45 / Kadıköy-Yenikapı-Bursa



07:45 - 10:45 / Bandırma-Yenikapı-Bostancı

BUDO



07.00 - Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)



08.30 - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)



08.30 - Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece)



09.30 - Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)



09.30 - Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)



10.00 - Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)



10.30 - İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya)



11.00 - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)