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Yaşam

İDO ve BUDO'da sefer iptalleri

Olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiği açıklandı

10 Şubat 2017 10:36

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini açıkladı.

İptal edilen İDO seferleri şöyle: 

06:30 BursaYenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü

07:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü

07:45 Bandirma – Yenikapi – Bostanci Deniz Otobüsü

08:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü

08:30 Armutlu-Armutlu TK-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü

09:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü

BUDO ise şu seferlerini iptal etti: 

"08.30 Bursa(Mudanya)-İstanbul (Büyükçekmece) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya),09.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu(İhlas), 09.30 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 10.30 İstanbul(Büyükçekmece)-Bursa (Mudanya), 10.45 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya),11.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile 12.30 İstanbul(Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 07.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) hattı"

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