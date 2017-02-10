İDO ve BUDO'da sefer iptalleri

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini açıkladı.

İptal edilen İDO seferleri şöyle:



06:30 BursaYenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü



07:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü



07:45 Bandirma – Yenikapi – Bostanci Deniz Otobüsü



08:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü



08:30 Armutlu-Armutlu TK-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü



09:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü

BUDO ise şu seferlerini iptal etti:



"08.30 Bursa(Mudanya)-İstanbul (Büyükçekmece) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya),09.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu(İhlas), 09.30 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 10.30 İstanbul(Büyükçekmece)-Bursa (Mudanya), 10.45 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya),11.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile 12.30 İstanbul(Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 07.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) hattı"