T24 LogoT24 Logo
Yaşam

İDO ve BUDO'da sefer iptalleri

İDO'da üç, BUDO'da dört sefer iptal edildi

25 Ocak 2017 11:03

İstanbul Deniz Otobüsleri(İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri(BUDO) olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiğini açıkladı.

İDO'nun iptal ettiği dış hat seferleri şöyle:

06:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü

07:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü

07:45 Bandirma - Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü

BUDO ise şu seferlerini iptal etti:

07.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

08.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya)

08.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Büyükçekmece)

10.30'daki İstanbul (Büyükçekmece)-Bursa (Mudanya)

ETİKETLER

İDOBUDOsefer iptallerİstanbuliptal

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24