İDO ve BUDO'da sefer iptalleri

İstanbul Deniz Otobüsleri(İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri(BUDO) olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiğini açıkladı.
İDO'nun iptal ettiği dış hat seferleri şöyle:
06:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü
07:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü
07:45 Bandirma - Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü
BUDO ise şu seferlerini iptal etti:
07.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
08.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya)
08.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Büyükçekmece)
10.30'daki İstanbul (Büyükçekmece)-Bursa (Mudanya)