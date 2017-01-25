İDO ve BUDO'da sefer iptalleri

İstanbul Deniz Otobüsleri(İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri(BUDO) olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiğini açıkladı.

İDO'nun iptal ettiği dış hat seferleri şöyle:



06:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü



07:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü



07:45 Bandirma - Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü

BUDO ise şu seferlerini iptal etti:



07.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci)



08.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya)



08.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Büyükçekmece)



10.30'daki İstanbul (Büyükçekmece)-Bursa (Mudanya)