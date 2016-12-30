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Yaşam

İDO ve BUDO'da sefer iptalleri

BUDO'nun 10 seferi iptal olurken, İDO'da da 6 sefer iptal edildi

30 Aralık 2016 11:56

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiğini açıkladı.

İptal edilen seferler şöyle:

BUDO'NUN İPTAL OLAN SEFERLERİ

07:00 - Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

08:00 - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

08:30 - Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece)

09:00 - Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09:00 - Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) 

09:30 - Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

10:30 - İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya)

10:45 - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 

11:00 - Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 

12:30 - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 

İDONUN İPTAL ETTİĞİ DIŞ HAT SEFERLERİ

06:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü

07:00 Yenikapi - Bandirma Hızlı Feribot

07:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü

07:45 Bandirma - Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü

12:00 Bostanci - Yenikapi - Bandirma Deniz Otobüsü

18:30 Bandirma - Yenikapi Hızlı Feribot

 

 

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