İDO ve BUDO'da sefer iptalleri

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiğini açıkladı.

İptal edilen seferler şöyle:



BUDO'NUN İPTAL OLAN SEFERLERİ

07:00 - Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

08:00 - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

08:30 - Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece)

09:00 - Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09:00 - Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

09:30 - Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

10:30 - İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya)

10:45 - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

11:00 - Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

12:30 - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

İDONUN İPTAL ETTİĞİ DIŞ HAT SEFERLERİ

06:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü

07:00 Yenikapi - Bandirma Hızlı Feribot

07:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü

07:45 Bandirma - Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü

12:00 Bostanci - Yenikapi - Bandirma Deniz Otobüsü

18:30 Bandirma - Yenikapi Hızlı Feribot