İDO ve BUDO'da sefer iptalleri

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiğini açıkladı.
İptal edilen seferler şöyle:
BUDO'NUN İPTAL OLAN SEFERLERİ
07:00 - Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
08:00 - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
08:30 - Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece)
09:00 - Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09:00 - Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
09:30 - Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
10:30 - İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya)
10:45 - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
11:00 - Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
12:30 - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
İDONUN İPTAL ETTİĞİ DIŞ HAT SEFERLERİ
06:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü
07:00 Yenikapi - Bandirma Hızlı Feribot
07:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü
07:45 Bandirma - Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü
12:00 Bostanci - Yenikapi - Bandirma Deniz Otobüsü
18:30 Bandirma - Yenikapi Hızlı Feribot