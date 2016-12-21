T24 LogoT24 Logo
Yaşam

İDO ve BUDO’da sefer iptalleri

İDO'da 10, BUDO'da 8 sefer iptal edildi

21 Aralık 2016 11:18

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), hava muhalefeti nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiğini açıkladı.

İptal edilen seferler şöyle:

İDO
07:45 Bandırma – Yenikapı – Bostancı Deniz Otobüsü
18:45 Bostancı – Yenikapı – Bandırma Deniz Otobüsü
07:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü
08:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü
08:30 Armutlu-Armutlu TK-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü
09:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü
10:30 Bursa-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü
11:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü
12:30 Bursa-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü
12:50 Kadikoy-Yenikapi-Bursa Deniz Otobüsü

BUDO
08:30 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Büyükçekmece) seferi
10:30 İstanbul (Büyükçekmece) – Bursa (Mudanya) seferi
09:00 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi
09:00 Bursa (Mudanya) – Armutlu (İhlas) seferi
09:30 Armutlu (İhlas) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi
10:45 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya) seferi
11:00 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi
12:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya) seferi

ETİKETLER

10 sefer8 seferBursaİstanbul

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24