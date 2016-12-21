İDO ve BUDO’da sefer iptalleri

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), hava muhalefeti nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiğini açıkladı.
İptal edilen seferler şöyle:
İDO
07:45 Bandırma – Yenikapı – Bostancı Deniz Otobüsü
18:45 Bostancı – Yenikapı – Bandırma Deniz Otobüsü
07:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü
08:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü
08:30 Armutlu-Armutlu TK-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü
09:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü
10:30 Bursa-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü
11:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü
12:30 Bursa-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü
12:50 Kadikoy-Yenikapi-Bursa Deniz Otobüsü
BUDO
08:30 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Büyükçekmece) seferi
10:30 İstanbul (Büyükçekmece) – Bursa (Mudanya) seferi
09:00 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi
09:00 Bursa (Mudanya) – Armutlu (İhlas) seferi
09:30 Armutlu (İhlas) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi
10:45 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya) seferi
11:00 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi
12:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya) seferi