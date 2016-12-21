İDO ve BUDO’da sefer iptalleri

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), hava muhalefeti nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiğini açıkladı.

İptal edilen seferler şöyle:

İDO

07:45 Bandırma – Yenikapı – Bostancı Deniz Otobüsü

18:45 Bostancı – Yenikapı – Bandırma Deniz Otobüsü

07:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü

08:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü

08:30 Armutlu-Armutlu TK-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü

09:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü

10:30 Bursa-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü

11:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü

12:30 Bursa-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü

12:50 Kadikoy-Yenikapi-Bursa Deniz Otobüsü

BUDO

08:30 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Büyükçekmece) seferi

10:30 İstanbul (Büyükçekmece) – Bursa (Mudanya) seferi

09:00 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi

09:00 Bursa (Mudanya) – Armutlu (İhlas) seferi

09:30 Armutlu (İhlas) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi

10:45 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya) seferi

11:00 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi

12:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya) seferi