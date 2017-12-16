İDO ve BUDO seferleri iptal edildi

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi

BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 08.00, 09.00 ve 11.00 saatlerindeki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.30, 10.45 ve 12.30 saatlerindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

Aynı gerekçeyle saat 08.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Büyükçekmece), 09.00 Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 09.30 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 10.30 İstanbul (Büyükçekmece)-Bursa (Mudanya) seferleri de yapılamayacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları A.Ş'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, bu sabah saat 08.00'de yapılması planlanan Adalar-Beşiktaş vapur seferi iptal edildi. İptale neden olarak lodos gösterildi. Yine hava muhalefeti nedeniyle İstanbul Deniz Otobüsleri de ( İDO) bu sabahki bazı seferlerinde iptale gitti.

İptal edilen seferler şöyle:

(07:50) Kadikoy-Yenikapi-Bursa Deniz Otobüsü

(08:30) Bursa-Armutlu-Armutlutk-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü

(09:30) Bandirma - Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü

(09:50) Kadikoy-Yenikapi-Bursa Deniz Otobüsü

(10:30) Bursa-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü