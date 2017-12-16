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Yaşam

İDO ve BUDO seferleri iptal edildi

Olumsuz hava şartları nedeniyle bazı deniz seferleri iptal edildi

16 Aralık 2017 11:09

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi

BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 08.00, 09.00 ve 11.00 saatlerindeki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.30, 10.45 ve 12.30 saatlerindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

Aynı gerekçeyle saat 08.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Büyükçekmece), 09.00 Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 09.30 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 10.30 İstanbul (Büyükçekmece)-Bursa (Mudanya) seferleri de yapılamayacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları A.Ş'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, bu sabah saat 08.00'de yapılması planlanan Adalar-Beşiktaş vapur seferi iptal edildi. İptale neden olarak lodos gösterildi. Yine hava muhalefeti nedeniyle İstanbul Deniz Otobüsleri de ( İDO) bu sabahki bazı seferlerinde iptale gitti.

İptal edilen seferler şöyle:

(07:50) Kadikoy-Yenikapi-Bursa Deniz Otobüsü

(08:30) Bursa-Armutlu-Armutlutk-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü

(09:30) Bandirma - Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü

(09:50) Kadikoy-Yenikapi-Bursa Deniz Otobüsü

(10:30) Bursa-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü

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