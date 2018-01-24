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Yaşam

İDO ve BUDO seferleri iptal

Olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı sabah seferlerinin iptal edildiği duyuruldu

24 Ocak 2018 10:26

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle bugünkü bazı seferlerini iptal etti.

İDO'dan yapılan açıklamaya göre;

07:45 Bandirma - Yenikapi - Bostanci, 
07:50 Kadikoy-Yenikapi-Bursa, 
08:30 Bursa-Armutlu-Armutlutk-Yenikapi-Kadiköy, deniz otobüsü seferleri iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre de, 07.00 ve 09.00 saatlerindeki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

Bursa (Mudanya)-İstanbul (Büyükçekmece) hattında saat 07.30'da başlaması planlanan sefer ile 09.30'daki İstanbul (Büyükçekmece)-Bursa (Mudanya) seferi de programdan kaldırıldı.

BUDO'nun saat 09.00'daki Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas) ve 09.30'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri de yapılamayacak.

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