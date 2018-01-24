İDO ve BUDO seferleri iptal

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle bugünkü bazı seferlerini iptal etti.

İDO'dan yapılan açıklamaya göre;

07:45 Bandirma - Yenikapi - Bostanci,

07:50 Kadikoy-Yenikapi-Bursa,

08:30 Bursa-Armutlu-Armutlutk-Yenikapi-Kadiköy, deniz otobüsü seferleri iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre de, 07.00 ve 09.00 saatlerindeki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

Bursa (Mudanya)-İstanbul (Büyükçekmece) hattında saat 07.30'da başlaması planlanan sefer ile 09.30'daki İstanbul (Büyükçekmece)-Bursa (Mudanya) seferi de programdan kaldırıldı.



BUDO'nun saat 09.00'daki Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas) ve 09.30'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri de yapılamayacak.