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Yaşam

İDO ve BUDO sabah seferlerini iptal etti

Olumsuz hava koşulları nedeniyle firmalar bazı sabah seferlerinin gerçekleştirilemeyeceğini duyurdu

17 Ocak 2018 10:19

Olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Deniz Otobüsü (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsü (BUDO) sabah saatlerindeki bazı seferlerini iptal edildi.

İDO tarafından iptal edilen seferler

07:45 Bandirma - Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü

07:50 Kadikoy-Yenikapi-Bursa Deniz Otobüsü

08:30 Bursa-Armutlu-Armutlutk-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü

BUDO tarafından iptal edilen seferler

07:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 

 07:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece) 

08:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 

09:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 

09:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) 

09:30 tarihindeki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 

 09:30 tarihindeki İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya)

10:45 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 

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