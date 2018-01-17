İDO ve BUDO sabah seferlerini iptal etti

Olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Deniz Otobüsü (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsü (BUDO) sabah saatlerindeki bazı seferlerini iptal edildi.
İDO tarafından iptal edilen seferler
07:45 Bandirma - Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü
07:50 Kadikoy-Yenikapi-Bursa Deniz Otobüsü
08:30 Bursa-Armutlu-Armutlutk-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü
BUDO tarafından iptal edilen seferler
07:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
07:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece)
08:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
09:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
09:30 tarihindeki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09:30 tarihindeki İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya)
10:45 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
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