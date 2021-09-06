İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) bazı seferleri, elverişsiz hava şartları nedeniyle iptal edildi.
İDO'nun internet sitesinde yer alan açıklamada,
07:00 Yenikapı-Bandırma
07:45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı
08:30 Bostancı-Yenikapı-Marmara-Avşa
12:00 Bostancı-Yenikapı-Bandırma
16:00 Avşa-Marmara-Yenikapı-Bostancı
19:00 Bandırma-Yenikapı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği bildirildi.
BUDO'nun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre,
07:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi
08:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi
09:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi
09:30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) seferi
10:00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi
11:00 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.