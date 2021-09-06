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İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi

06 Eylül 2021 09:52

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) bazı seferleri, elverişsiz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

İDO'nun internet sitesinde yer alan açıklamada,

07:00 Yenikapı-Bandırma

07:45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı

08:30 Bostancı-Yenikapı-Marmara-Avşa

12:00 Bostancı-Yenikapı-Bandırma

16:00 Avşa-Marmara-Yenikapı-Bostancı

19:00 Bandırma-Yenikapı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği bildirildi.


BUDO'nun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre,

07:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi

08:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi

09:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi

09:30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) seferi

10:00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi

11:00 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

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