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İDO ve BUDO deniz seferlerine lodos engeli

Erdem ÖZCAN/BANDIRMA (Balıkesir), (DHA) - MARMARA Bölgesi’nde etkili olan lodos fırtınası nedeniyle İDO ve BUDO feribot seferleri yapılamıyor

09 Aralık 2017 23:13

Erdem ÖZCAN/BANDIRMA (Balıkesir), (DHA) - MARMARA Bölgesi’nde etkili olan lodos fırtınası nedeniyle İDO ve BUDO feribot seferleri yapılamıyor.
Bugün Saat 18.30\'daki Bandırma- İstanbul Turgut Özal feribot seferi, etkili olan lodos nedeniyle iptal edildi. İptal haberi İDO Bandırma Terminali’nde yapılan anons ve cep telefonlarına gönderilen mesajla bildirildi. İptalin ardından terminalde bekleyen araçlar, karayoluyla İstanbul\'a gitmek için hareket etti. Yolcular ise biletlerini gişelerde iade ettikten sonra otobüs firmalarına yöneldi. Bazı yolcular iptal haberinin çok geç verildiğini belirterek tepki gösterdi.
Etkili olan şiddetli lodos, gün boyunca deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. İDO ve BUDO\'da bugün çok sayıda sefer iptal edildi. İDO’da bugün şu ana kadar 13 sefer iptal edilirken, BUDO’da ise 22 sefer hava muhalefeti nedeniyle gerçekleştirilemedi. İDO’nun yarın saat 07.00’deki İstanbul- Bandırma seferinin de iptal edildiği duyuruldu.
BUDO’da ise bugün sabah saat 08.00’den itibaren Bursa- İstanbul deniz otobüsü seferleri karşılıklı olarak yapılamıyor.

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