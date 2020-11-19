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İDO ve BUDO'da hava muhalefeti nedeniyle bazı seferler iptal edildi

19 Kasım 2020 08:36

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bazı seferleri Marmara Denizi'ndeki hava muhalefetinden dolayı iptal edildi.

İDO'nun iptal ettiği seferler şöyle:

07:45 Kabataş-Kadıköy-Bursa
07:45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı
08:30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy

BUDO'nun iptal edilen seferler şöyle:

07:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09:30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
09:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
10:00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

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