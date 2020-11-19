İDO ve BUDO'da hava muhalefeti nedeniyle bazı seferler iptal edildi

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bazı seferleri Marmara Denizi'ndeki hava muhalefetinden dolayı iptal edildi.

İDO'nun iptal ettiği seferler şöyle:

07:45 Kabataş-Kadıköy-Bursa

07:45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı

08:30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy

BUDO'nun iptal edilen seferler şöyle:

07:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09:30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

09:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

10:00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)